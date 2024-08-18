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Казаки привезли в Курскую область 100 тонн гуманитарной помощи

Казаки доставили жителям Курской области медикаменты, продукты и теплые вещи

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Около 100 тонн медикаментов, продуктов первой необходимости и теплых вещей, собранных казаками Всевеликого войска Донского, Терского и Кубанского казачьих войск, доставили в Курскую область. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всероссийского казачьего общества (ВсКО).

В ВсКО отметили, что сейчас идет разгрузка и распределение гуманитарной помощи.

Ранее в Telegram-канале ВсКО сообщалось о том, что гуманитарный конвой прибывает в регион под предводительством атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова. Автоколонна состоит более чем из десятка грузовых и легковых автомобилей.

С начала специальной военной операции казачьи войска, входящие в структуру управления ВсКО, доставили жителям Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей свыше 17 тыс. тонн гуманитарной помощи.

В Курскую область казаки уже привезли около 1 тыс. тонн продовольствия, питьевой воды, лекарств, предметов личной гигиены, бытовой химии, постельного белья и теплой одежды.

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