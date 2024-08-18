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На Пхукете туристы отказались платить за проживание и напали на охранника отеля

На Пхукете туристы отказались платить за проживание и подрались с охраной отеля

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Туристы из Сингапура отказались оплачивать проживание и подрались с охранником отеля на Пхукете, сообщает издание The Phuket News.

Инцидент произошел 15 августа в отеле Patong Bay Residence Hotel в Патонге. По словам представителей курорта, двое туристов собирались покинуть отель, не оплатив все счета, им попытался помешать охранник.

На место были вызваны полицейские. Они заметили на тротуаре у отеля двух сингапурских туристов с кровью на лице и одежде, рядом сидел сотрудник охраны, который также получил травмы.

Он пояснил, что лишь посоветовал путешественникам вернуться в отель и заплатить по счетам, но в ответ один из сингапурцев ударил его кулаком и разбил бутылку о его спину. Охранник тоже несколько раз ударил постояльцев.

В результате драки все трое участников получили травмы и были госпитализированы. Ведется расследование.

Ранее жители Крита избили туриста-араба после того, как приняли его за еврея.

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