«Дом ходуном, ужасный гул»: жители Камчатки рассказали, как пережили землетрясение

Утром в воскресенье, 18 августа, жители Петропавловска-Камчатского проснулись от семибалльного землетрясения. Местная жительница Евгения рассказала «Газете.Ru», что в разных районах города подземные толчки ощущались по-разному. По ее словам, дом, в котором она находилась, «ходил ходуном» и мог рухнуть.

«Мы на выходных находились в доме возле озера. Это, конечно, было очень бодрое утро, давно я такого не испытывала. Трясти начало с возрастанием, дом просто ходил ходуном. Я уже думала, что он сложится как картонный, гул стоял ужасный. Было очень страшно! Слава богу, закончилось все хорошо. В доме попадали мелкие вещи, игрушки, стаканы, дверцы в шкафах пооткрывались и на этом все. Но то, что мы пережили утром — не дай бог такое пережить еще раз. В городе уже все спокойно, паники никакой нет. В продуктовых магазинах ажиотажа тоже нет», — рассказала она.

По словам другой жительницы Петропавловска-Камчатского Татьяны, ее разбудил сильный гул. Уже после этого женщина ощутила тряску.

«Проснулись от сильного гула, затем сразу толчки начались. Сильно трясло, перепугались очень. Но все обошлось. Никаких разрушений нет, все спокойно сейчас. У нас крепкие дома. Немного штукатурка обсыпалась в подъезде, а дома мелкие предметы с полок упали. Больше ничего. В магазинах [в городе] с прилавков бытовая техника и другие товары попадали», — отметила она.

Еще одна очевидица произошедшего Анастасия рассказала, что после утренних толчков жители в течение дня ощущали афтершоки.

«В 7 [утра] все начало вылетать со шкафов. Все что было — все вылетело, на кухне тарелки побились. В Петропавловске-Камчатском магазины ликеро-водочные пострадали — там много бутылок побилось. Афтершоки шли потом в течение дня и конец ли это — неизвестно. Вулкан Шивелуч извергается», — добавила женщина.

Землетрясение магнитудой 7,0 было зафиксировано у берегов Камчатки. Эпицентр находился в 108 километрах от Петропавловска-Камчатского, жители города почувствовали толчки силой до шести баллов.

После землетрясения началось мощное извержение вулкана Шивелуч. В «Институте вулканологии и сейсмологии» Камчатки сообщили, что он выбросил пепел на девять километров над уровнем моря.

Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю. Жители нескольких населенных пунктов пожаловались на повреждения штукатурки и трещины в жилых домах. В ведомстве отметили, что эти объекты специалисты ЖКХ обследуют в ближайшие дни, чтобы сделать окончательные выводы.

Ранее глава МЧС Камчатки посоветовал не давать медведям пиво.