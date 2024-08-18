Пассажиры задержанного рейса из Хургады вылетели в Москву рано утром. Об этом рассказал генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев, пишет ТАСС.

«Их самолет вылетел рано утром, а самих туристов на ночь разместили в отели и покормили», — сообщил он.

Воропаев также добавил, что никто из пассажиров данного рейса не обращался в консульство с жалобами на плохие услуги или условия.

Посол отметил, что причиной задержки рейса стала техническая неисправность.

До этого сообщалось, что туристы из России не могут вылететь в Москву из египетской Хургады уже более 10 часов.

По данным источника, самолет Airbus A320-200 рейса UJ 601 частной авиакомпании Al Masria Universal Airlines должен был вылететь еще 17 августа в 17:00. Однако туристы рассказали, что вылет несколько раз переносили.

Незадолго до этого сообщалось, что рейс Санкт-Петербург – Хургада пришлось посадить через несколько минут после взлета из-за двух нетрезвых пассажирок.

Ранее самолет из Египта экстренно сел в Сочи из-за больного пассажира.