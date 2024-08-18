Экс-политик Хакамада отдала мошенникам крупную сумму денег

Журналист и бывший политический деятель Ирина Хакамада попалась на уловку мошенников. Об этом сообщается в Telegram-канале 112.

В материале отмечается, что женщине в мессенджере начали поступать сообщения от близкой подруги по имени Людмила В. с просьбами одолжить 400 тыс. рублей. Знакомая экс-политика якобы нуждалась в наличных деньгах, так как находится во Франции.

По информации корреспондентов, Хакамада долго не раздумывала и сразу перевела средства по предоставленным реквизитам. Журналисты выяснили, что счет получателя был открыт на имя Давида Андрониковича. Однако это не остановило женщину, желавшую помочь знакомой.

«На следующий день Хакамада созвонилась с подругой, чтобы спросить, как у нее дела, и с изумлением узнала, что никто у нее ничего не занимал», — говорится в публикации.

После этого бывший политический деятель обратилась в правоохранительные органы.

18 августа газета «Известия» сообщила, что мошенники обманули профессора Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. Аферисты представились сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ и военной прокуратуры, убедив женщину передать курьеру 4,4 млн рублей якобы для зачисления этих средств на безопасный счет. Еще 530 тыс. рублей пострадавшая самостоятельно перевела по указанным реквизитам.

Ранее россиян предостерегли от общения с мошенниками даже из любопытства.