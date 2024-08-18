В Троицке рабочего завалило землей после падения в траншею

В Челябинской области рабочий упал в ров глубиной около двух метров, мужчину засыпало грунтом. Об этом сообщает поисково-спасательная служба региона.

Инцидент произошел в Троицке во время проведения строительно-ремонтных работ. Под ногами рабочего внезапно обрушился грунт, мужчина провалился в траншею глубиной около двух метров, его засыпало землей.

Выбраться из ловушки пострадавший не смог, на помощь ему пришли спасатели. Рабочего погрузили на носилки, достали из траншеи и передали бригаде медиков скорой помощи. По предварительной информации, он получил серьезную травму спины.

До этого сообщалось, что в Бокситогорском районе Ленобласти 19-летний рабочий глиноземного завода потерял сознание и упал в дробильную установку. При выполнении работ по очистке железнодорожных путей потерял сознание и упал на край неогороженного бункера подачи известняка. У молодого мужчины начались судороги, он соскользнул в бункер высотой около шести метров и попал в дробильную установку. Спасти пострадавшего не удалось, по факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Ранее в Чистополе мужчину засыпало землей во время ремонта подземных электросетей.