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За сутки в девяти регионах России потушили лесные пожары

Авиалесоохрана: в России за сутки потушили 29 природных пожаров

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ФБУ «Авиалесоохрана»/РИА «Новости»

В девяти регионах России за прошедшие сутки было ликвидировано 29 природных пожаров на площади более 27 тысяч гектаров. Об этом сообщила пресс-службы Авиалесоохраны.

По информации диспетчерских служб лесного хозяйства, к полуночи воскресенья спецслужбы тушили 190 лесных пожаров на общей площади более 400 тыс. гектаров.

До этого спасатели полностью потушили лесной пожар в районе поселка Сукко в Анапе. В субботу вечером в региональном МЧС сообщали о возгорании лесной подстилки в районе поселка Сукко на площади 0,5 га. Спасателям удалось ликвидировать открытый огонь.

Тем временем в 33 населенных пунктах Якутии зафиксировали задымленность от лесных пожаров. По информации МЧС, речь шла о населенных пунктах, расположенных в Верхоянском, Усть-Янском, Олекминском и Сунтарском районах региона. Там не зарегистрировано случаев отравления продуктами горения и угарным газом.

Ранее «Роскосмос» опубликовал сделанное со спутника фото лесных пожаров в Якутии.

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