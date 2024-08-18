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На Ямале белый медведь устроил прогулку по поселку и напугал местных жителей

На Ямале белый медведь прогулялся по поселку и попал на видео

В Ямальском районе белый медведь пришел в поселок к людям и бродил возле мусорных баков. Об этом сообщает «Ямал 1».

Хищника заметили в ямальской деревне Тамбей, местные жители сняли белого медведя на видео. Зверь спокойно прогуливался по улицам поселка и обследовал мусорные баки, не обращая внимания на людей.

Сельчане предполагают, что зверя привлек запах еды, один из мужчин сообщил, что белый медведь уже несколько дней ходит вокруг его дома и мешает спать.

До этого сообщалось, что в канадской Арктике смотритель радара подвергся нападению двух белых медведей. Инцидент произошел на острове Бревурт, мужчина занимался обслуживанием радиолокационной станции противовоздушной обороны и подвергся нападению белых медведей. Спасти пострадавшего врачи не смогли. Власти выследили и ликвидировали хищников, проводится расследование. Белые медведи могут напасть на человека, когда они испытывают чувство голода и не могут найти более подходящей добычи. Иные обстоятельства произошедшего не приводятся.

Ранее в Охе медведица с медвежатами напала на мужчину во дворе дома.

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