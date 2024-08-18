Украинец по имени Дима оставил автограф на Колизее и был задержан

Итальянская полиция задержала в Риме 19-летнего украинского туриста, который осквернил стену Колизея, вырезав на ней свое имя. Подробности сообщил портал Roma Today.

«Юноша счел отличной идеей выгравировать на памятнике свои инициалы, но его поступок привлек внимание местной жительницы, которая немедленно предупредила полицию», — говорится в статье.

Молодого человека задержали, доставили в полицейское отделение и оштрафовали за вандализм. Ситуацию прокомментировал мэр Рима Роберто Гуальтьери, который заявил, что в городе не может быть места «хулиганам и идиотам».

Судя по фото из Амфитеатра Флавиев, которое опубликовало издание, украинца звали Дима: он изобразил на стене Колизея свое имя на латинице.

До этого сообщалось, что Аппиева дорога в Италии, возведенная древними римлянами, была включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это событие сделало республику лидером по количеству объектов в этом престижном перечне.

Ранее сообщалось, что ученые нашли в римской гробнице самое старое жидкое вино в мире.