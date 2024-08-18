В Воронежской области подросток-курьер ответит в суде за обман пенсионерок

В Воронежской области в суд направлено дело в отношении несовершеннолетнего юноши, который помогал мошенникам обворовывать пенсионеров. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Как удалось установить следствию, в декабре 2023 года молодой человек работал курьером у телефонных мошенников. Злоумышленники давали ему адрес, с которого нужно было забрать деньги, юноша получал от обманутых мошенниками пожилых женщин средства и переводил на указанные «работодателем» счета, часть денег он оставлял себе.

В общей сложности пенсионеры отдали несовершеннолетнему обвиняемому около 1,3 млн. рублей. Личность пособника аферистов быстро установили, в отношении юноши было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что во Владивостоке полицейские задержали 22-летнего мужчину, который помогал телефонным мошенникам похищать деньги у пожилых людей. Мужчина рассказал, что получал в мессенджере от неизвестного работодателя инструкции о том, куда нужно приехать за деньгами, полученные от пенсионеров средства переводил на подконтрольный мошенникам счет, оставляя себе вознаграждение. Известно, что он может быть причастен к пяти аналогичным преступлениям в Уссурийске и Большом Камне.

Ранее доктор наук отдал лже-губернатору Петербурга 2,3 млн рублей.