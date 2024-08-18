Охрану Курской АЭС усилили

Главный редактор аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич заявил об усилении физической защиты Курской атомной электростанции. Его цитирует РИА Новости.

Эксперт отметил, что на АЭС продолжается стройка. Сама станция работает штатно, о чем сообщал «Росатом», напомнил он.

«Защита в обычных случаях поручается Росгвардии, поскольку завоз ядерного топлива состоялся, это значит, что охрана усилена, поскольку топливо есть топливо», — сказал Марцинкевич.

По его словам, у контингента украинской армии, который вторгся на территорию Курской области, не хватит сил подойти к АЭС.

Эксперт также заявил, что для станции сохраняется опасность атаки с воздуха. Вместе с тем он выразил надежу, что меры противодействия уже защищают этот объект.

Вечером 16 августа в УВД военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области сообщили, что Украина планирует нанести удары по Курской и Запорожской АЭС. Там заявили, целью этих атак является последующее обвинение России «в провокации (в самообстреле)», в рамках которой власти РФ могут принять ответные меры и ударить по территории Украины ядерным оружием.

В свою очередь, военный корреспондент Марат Хайруллин со ссылкой на источники сообщил, что ВСУ намерены нанести удары по местам хранения отработавшего топлива АЭС. По его словам, «спецбоеголовки для этой провокации» уже доставили на предприятие «Восточный Горно-обогатительный комбинат», расположенное в городе Желтые Воды Днепропетровской области.

Позже Минобороны России предупредило о жестком ответе в случае атаки ВСУ на Курскую АЭС.

Ранее сообщалось, что на защиту Курской атомной электростанции направили дополнительные силы.