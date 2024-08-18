Азербайджан предложил Турции помощь в тушении лесных пожаров

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану помощь в тушении лесных пожаров в Турции и выделил для этого самолет. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на канцелярию турецкого лидера.

«Президент Азербайджана Алиев заявил, что Баку готов оказать всяческую поддержку, и в этих рамках Азербайджан выделил пожарный самолет для участия в тушении пожаров в Турции», — сообщили в канцелярии.

Эрдоган поблагодарил азербайджанский народ за поддержку и заявил, что в такие дни еще больше укрепляются братские отношения между Турцией и Азербайджаном.

До этого министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы рассказал, что рассматриваются различные версии возникновения пожаров. В настоящее время какой-либо информации о признаках саботажа нет. Министр отметил, что в рамках расследования дел о пожарах, в том числе в Измире, были задержаны шесть человек. Кроме того, еще трое были объявлены в розыск.

Также он рассказал, что российский самолет-амфибия Бе-200 задействован в тушении крупного лесного пожара в провинции Айдын на юге Турции.

До этого сообщалось, что ученые нашли взаимосвязь между лесными пожарами и озоновым слоем.