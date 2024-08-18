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Разрушений после землетрясения на Камчатке нет

МЧС: объекты экономики и ЖКХ после землетрясения на Камчатке работают штатно

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Александр Пирагис/РИА «Новости»

Объекты экономики, коммунальной сферы, лечебные и образовательные учреждения на Камчатке работают в штатном режиме после землетрясения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

«Нa Камчатке осмотровые группы завершили обследование зданий после ощущаемого землетрясения», — отметили в ведомстве.

По данным МЧС, 11 осмотровых групп завершили обследование отдельных категорий зданий в пяти городских округах и районах. Жители нескольких населенных пунктов пожаловались на повреждения штукатурки и трещины в жилых домах. В ведомстве обратили внимание, что эти объекты специалисты ЖКХ обследуют в ближайшие дни, чтобы сделать окончательные выводы.

Вечером в субботу, 17 августа, землетрясение магнитудой 7,0 произошло на Камчатке, жители региона почувствовали толчки.

Ранее ученые выяснили причину разрушительного землетрясения в Марокко в 2023 году.

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