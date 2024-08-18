После сильного землетрясения на Камчатке зарегистрировали 15 афтершоков

Пятнадцать афтершоков зафиксировали после сейсмособытия на Камчатке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Камчатский филиал геофизической службы РАН.

За три с лишним часа после землетрясения сейсмологи обратили внимание на серию афтершоков магнитудой от 3,7 до 5,6. Толчки произошли в акватории Тихого океана в 79-119 километрах от Петропавловска-Камчатского.

До этого на Камчатке сообщили, что вероятность сильного толчка после землетрясения низкая. Об этом рассказал губернатор Камчатки Владимир Солодов в своем Telegram-канале. Он обратил внимание, что в настоящее время идет интенсивный афтершоковый процесс. Также стало известно, что угрозы цунами после землетрясения у берегов Камчатки нет.

Вечером в субботу, 17 августа, землетрясение магнитудой 7,0 произошло на Камчатке, жители региона почувствовали толчки.

Ранее ученые выяснили причину разрушительного землетрясения в Марокко в 2023 году.