РФ призвала ООН и МАГАТЭ осудить готовящуюся ВСУ провокацию на Курской АЭС

В МИД РФ призывают международные организации осудить готовящиеся Украиной провокационные акции на ядерных объектах на территории России. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой на сайте ведомства.

«По поступающей информации, киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию», — отметила дипломат.

Она обратилась с призывом к международным организациям — ООН и МАГАТЭ, не допустить нарушения ядерной безопасности Курской АЭС, которая может привести к масштабной техногенной катастрофе в Европе.

Накануне военкор Марат Хайруллин в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят взрыв грязной ядерной бомбы в Курской области. Хайруллин не исключил вероятности удара как по Курской, так и по Запорожской АЭС.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о реакции на данные о разработке Украиной «грязной бомбы».