Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как избавиться от нежелательных звонков и сообщений

Техэксперт Биржевой: о навязчивых и агрессивных звонках сообщите оператору

close
100%
Rostislav_Sedlacek/Shutterstock/FOTODOM

Назойливые звонки и сообщения — настоящая проблема для пользователей мобильных устройств. Они отвлекают и могут нести угрозу безопасности, когда речь идет о мошенниках. На сегодняшний день существует множество способов защитить себя от нежелательных абонентов, рассказала «Газете.Ru» техноэксперт сервиса «Бери заряд!» Сергей Биржевой.

«Современные смартфоны обладают встроенными функциями для блокировки ненужных контактов. Чтобы избавиться от подозрительных звонков, используйте следующий способ: На iPhone: откройте приложение «Телефон», найдите номер, нажмите на «i» рядом с ним и выберите «Заблокировать абонента». В разделе «Настройки» > «Сообщения» > «Заблокированные» можно управлять заблокированными контактами. На Android: откройте приложение «Телефон», перейдите в журнал вызовов, выберите номер и нажмите «Заблокировать». Для управления заблокированными номерами зайдите в «Настройки» > «Заблокированные номера», — объяснил он.

Для большей безопасности можно скачать сторонние опции. Есть популярные приложения для блокировки звонков.

«Truecaller — использует обширную базу данных для автоматической идентификации и блокировки. Позволяет пользователям помечать номера, которые уже были определены как нежелательные. Hiya — анализирует входящие звонки и сообщения, автоматически блокируя подозрительные контакты. Kaspersky Who Calls — во время входящего звонка пользователи видят название организации. Доступна информация об имеющихся жалобах на этот номер. Яндекс с Алисой — определяет номера, а также автоматически блокирует нежелательные звонки. Определитель номера CallerID от СБЕРа – с помощью бесплатного определителя номера пользователи смогут автоматически проверить подозрительный звонок по внутренней базе данных банка», — рассказал эксперт.

Чтобы минимизировать количество нежелательных звонков, будьте осторожны при предоставлении номера телефона. Старайтесь избегать его публикации в открытых источниках и не оставляйте на сайтах, которым не доверяете. Также можно завести дополнительный номер, который будете использовать для регистрации на сомнительных сайтах. Кроме того, не отвечайте на подозрительные звонки.

«Если вы столкнулись с неприятным или агрессивным звонком, сообщите об этом оператору связи. Организации стараются защитить своих абонентов от навязчивых и подозрительных контактов. Компании действуют по общему алгоритму — собирают базу телефонных номеров и блокируют входящие звонки от них к своим клиентам. Ваша инициатива также поможет другим пользователям избежать неприятных собеседников,» — резюмировал Биржевой.

Ранее были названы самые популярные схемы мошенников сегодня.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами