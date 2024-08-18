Россиянам рассказали, как избавиться от нежелательных звонков и сообщений

Назойливые звонки и сообщения — настоящая проблема для пользователей мобильных устройств. Они отвлекают и могут нести угрозу безопасности, когда речь идет о мошенниках. На сегодняшний день существует множество способов защитить себя от нежелательных абонентов, рассказала «Газете.Ru» техноэксперт сервиса «Бери заряд!» Сергей Биржевой.

«Современные смартфоны обладают встроенными функциями для блокировки ненужных контактов. Чтобы избавиться от подозрительных звонков, используйте следующий способ: На iPhone: откройте приложение «Телефон», найдите номер, нажмите на «i» рядом с ним и выберите «Заблокировать абонента». В разделе «Настройки» > «Сообщения» > «Заблокированные» можно управлять заблокированными контактами. На Android: откройте приложение «Телефон», перейдите в журнал вызовов, выберите номер и нажмите «Заблокировать». Для управления заблокированными номерами зайдите в «Настройки» > «Заблокированные номера», — объяснил он.

Для большей безопасности можно скачать сторонние опции. Есть популярные приложения для блокировки звонков.

«Truecaller — использует обширную базу данных для автоматической идентификации и блокировки. Позволяет пользователям помечать номера, которые уже были определены как нежелательные. Hiya — анализирует входящие звонки и сообщения, автоматически блокируя подозрительные контакты. Kaspersky Who Calls — во время входящего звонка пользователи видят название организации. Доступна информация об имеющихся жалобах на этот номер. Яндекс с Алисой — определяет номера, а также автоматически блокирует нежелательные звонки. Определитель номера CallerID от СБЕРа – с помощью бесплатного определителя номера пользователи смогут автоматически проверить подозрительный звонок по внутренней базе данных банка», — рассказал эксперт.

Чтобы минимизировать количество нежелательных звонков, будьте осторожны при предоставлении номера телефона. Старайтесь избегать его публикации в открытых источниках и не оставляйте на сайтах, которым не доверяете. Также можно завести дополнительный номер, который будете использовать для регистрации на сомнительных сайтах. Кроме того, не отвечайте на подозрительные звонки.

«Если вы столкнулись с неприятным или агрессивным звонком, сообщите об этом оператору связи. Организации стараются защитить своих абонентов от навязчивых и подозрительных контактов. Компании действуют по общему алгоритму — собирают базу телефонных номеров и блокируют входящие звонки от них к своим клиентам. Ваша инициатива также поможет другим пользователям избежать неприятных собеседников,» — резюмировал Биржевой.

Ранее были названы самые популярные схемы мошенников сегодня.