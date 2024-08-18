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Врач рассказал, какие люди больше других склонны к ожирению

Врач Шкитин: еда не может заменить интимную близость

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Одинокие люди часто чувствуют себя угнетенными и начинают восполнять отсутствие любви продуктами, которые способны восполнять эндорфиновый фон, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Сергей Шкитин.

«Еда и интимная близость — два очень мощных стимулятора выработки эндорфинов, но один другого не заменяет. В некоторых случаях люди пытаются добирать комфортный уровень эндорфинов и серотонина за счет сладостей. Это ошибочно, поскольку человек сам для себя устраивает эндорфиновую зависимость и рискует очень быстро набрать 10-20 лишних кг», — объяснил он.

С учетом того, что шоколад и другие кондитерские изделия не вызывают сами по себе привыкания, ограничение лакомства не является проблемой для осознанного человека.

«Сбросить вес сложнее, чем набрать. Когда располневший мужчина или женщина начинает изыскивать для себя диеты, чтобы вернуться в прошлую форму, то, корректируя свой вес без консультации врача, рискует нарушить холестериновый цикл. Это приводит к гормональным нарушениям, одним из главных последствий которых является снижение либидо», — резюмировал Шкитин.

Ранее были названы продукты, улучшающие метаболизм.

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