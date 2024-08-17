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Дочь подвергшегося издевательствам ВСУ пенсионера узнала его в новом видео от МВД Украины

«Известия»: дочь пропавшего пенсионера из Суджи узнала отца в новом видео

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МВД Украины опубликовало видео из Курской области, на котором дочь пропавшего пенсионера Александра Григорьева, который подвергся издевательствам со стороны солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), узнала своего отца. Об этом пишут «Известия».

Дочь пенсионера Светлана Петренко подтвердила газете, что на видео запечатлен ее отец. На кадрах Григорьев по просьбе неизвестного человека показывает свой паспорт.

«Это его старый паспорт, который у него был еще черт-те когда, когда еще с Донбасса он приехал. Его он никогда не забирал, он валялся там в доме никому не нужный. Где он его нашел, я не знаю. Это когда в 2014 году он еще приехал. У него [давно новый] паспорт, он россиянин. А этот паспорт был в Гоголевке, получается», — сообщила она.

Петренко призналась, что очень обрадовалась, когда увидела своего отца живым. Она надеется, что ей удастся воссоединиться с ним.

17 августа стало известно, что Григорьев, над которым в Курской области издевались украинские солдаты в форме СС, был беженцем из Макеевки (ДНР) и перебрался в российский регион в 2014 году.

16 августа в Telegram-каналах завирусился ролик, на котором украинские военные издеваются над 74-летним жителем Курской области. Они надели каски с символикой СС и, имитируя немецкий акцент, оскорбляли пенсионера, параллельно снимая происходящее на видео.

Ранее депутат Слуцкий пообещал 5 млн руб. за поимку солдат ВСУ, издевавшихся над курянином.

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