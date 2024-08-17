В Тель-Авиве начался антиправительственный митинг

В центре Тель-Авива проходит митинг противников премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которые требуют его отставки. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Акции протеста организованы на улице Каплан, рядом с комплексом государственных учреждений. На мероприятии, подобные которому за последние недели стали проходить регулярно, собрались представители различных возрастных групп. Они держат в руках флаги Израиля и плакаты с требованиями об отставке Нетаньяху, а также призывающие к возвращению заложников, захваченных палестинским движением ХАМАС.

«Мы требуем возвращения всех заложников и солдат, и хотим, чтобы война наконец завершилась. Это время пришло», - сообщила РИА Новости одна из участниц акции.

Митингующие возлагают вину за продолжающийся конфликт в секторе Газа на Нетаньяху, упрекая его в авторитарных методах управления и призывая к его импичменту. На мероприятии оркестр исполняет имперский марш из «Звездных войн», подчеркивая тем самым параллели между Нетаньяху и негативными героями этой известной кинофраншизы. Также участники акции раз за разом выкрикивают: «Демократия!»

До этого в ХАМАС назвали ложным стремление США помочь в переговорах с Израилем.

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