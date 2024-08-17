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Стала известна сумма продажи шляпы Индианы Джонса на аукционе

People: шляпу Индианы Джонса продали на аукционе за $630 тысяч

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Paramount Pictures

Шляпа, которую носил американский актер Харрисон Форд в фильме 1984 года «Индиана Джонс и храм судьбы», продана на аукционе за $630 тысяч. Об этом сообщил журнал People.

Аукцион состоялся 15 августа в Лос-Анджелесе.

В описании лота на сайте аукционного дома Propstore отмечается, что фетровая шляпа была сшита специально для второй части франшизы. Ее можно увидеть на голове Форда как в самом фильме, так и в закулисных съемках. На шляпе нанесены инициалы главного героя IJ и даже видны следы актерского грима. Этот головной убор отличается от того, который носил Форд в первой части под названием «Индиана Джонс: в поисках утраченного ковчега» (1981), указано в описании.

До этого на аукционе был продан хлыст, принадлежащий Индиане Джонсу. Покупатель приобрел изделие из коричневой плетеной кожи за $31,25 тысяч.

Сувениры, связанные с приключенческой сагой об Индиане Джонсе, являются одними из наиболее популярных проданных товаров, а хлыст и шляпа стали главными символами киноэпопеи.

Ранее пиратский фильм «Индиана Джонс и колесо судьбы» стал лидером проката в РФ.

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