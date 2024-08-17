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В полиции заявили, что изъятая в Соборной мечети Москвы граната была «сувениром»

МВД: изъятый в Соборной мечети Москвы предмет является сувенирной продукцией

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

В полиции назвали «сувениром» похожий на гранату Ф-1 предмет, изъятый сегодня на входе в Соборную мечеть Москвы. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД сообщает РИА Новости.

«В ходе проверки установлено, что данный предмет является сувенирной продукцией и никакой опасности не представляет», — сказал собеседник агентства.

Перед этим стало известно, что охрана Соборной мечети в Москве задержала на входе двух граждан Турции с предметом, похожим на гранату, но без взрывчатого вещества. Представитель Духовного управления мусульман отметил, что охрана мечети сработала быстро и качественно, после чего нарушители были переданы полиции.

16 августа сообщалось, что в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) местный житель явился в отдел миграции с предметом, похожим на гранату, и потребовал сменить в паспорте место рождения. Его не устраивала надпись «Российская Федерация» в графе о рождении, он требовал заменить ее на «РСФСР».

Ранее неизвестный закинул в толпу отдыхающих в кемеровском парке страйкбольную гранату.

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