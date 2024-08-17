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Сотрудники МЧС спустили пострадавшего туриста с горы Казбек

МЧС: спасатели эвакуировали туриста с горы Казбек на вертолете Ми-8

Российские спасатели эвакуировали пострадавшего туриста с горы Казбек, которая находится в восточной части Центрального Кавказа, на границе России и Грузии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Для спасательной операции был задействован вертолет Ми-8. Мужчину подняли на борт с помощью лебедки и передали врачам в районе селения Гизель.

16 августа две альпинистки из Индии были эвакуированы спасателями МЧС при неудачном восхождении на гору Эльбрус в Кабардино-Балкарии. С высоты 5300 метров спасатели забрали пострадавшую, получившую различные травмы, и перевезли ее до поляны Азау, где передали медикам. Этот случай стал вторым в Кабардино-Балкарии за сутки. В пятницу на высоте 5 200 метров другая альпинистка из Индии сорвалась с тропы маршрута и попросила о помощи. Ее также эвакуировали и передали медикам.

1 августа на озере Байкал сотрудники МЧС оказали помощь путешественнику из Китая, который повис на крутом склоне скалы. Инцидент произошел в районе мыса Сытый.

Ранее на Камчатке спасли беременную туристку, которой стало плохо во время восхождения.

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