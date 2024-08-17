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На территории лесничества под Анапой произошел пожар

МЧС РФ: в лесничестве под Анапой зафиксировали пожар площадью 0,5 гектара

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Пожар произошел на территории Анапского участкового лесничества в Краснодарском крае. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС РФ.

В заявлении уточняется, что огонь охватил лесную подстилку. При этом площадь возгорания составила 0,5 гектара.

По информации ведомства, на место происшествия уже прибыли сотрудники экстренных служб. Никакой информации о пострадавших к текущему моменту не поступало, подчеркнули в пресс-службе.

Днем 17 августа в Тандинском районе Республики Тыва ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за лесных пожаров. Как рассказали в Главном управлении МЧС РФ по региону, сейчас на соответствующей территории активны семь лесных пожаров. При этом их общая площадь составляет 497 гектаров.

В ведомстве добавили, что к ликвидации огня были привлечены 173 сотрудника экстренных служб и 25 единиц техники. В том числе перед специалистами поставили задачу не допустить распространения пламени на населенный пункт Дурген. Для этого на место ЧП направили вертолет Ми-8 с водосливным устройством.

Ранее в Иркутской области оштрафовали мужчину, сжегшего 18 гектаров леса на озере Байкал.

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