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Кадыров пригласил Илона Маска в Чечню и пообещал принять его как самого дорогого гостя

Кадыров назвал Илона Маска великим человеком и пригласил его в Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале пригласил американского предпринимателя Илона Маска в Грозный и пообещал принять его как самого дорогого гостя.

Кадыров сообщил, что получил от Маска пикап Tesla Cybertruck и лично протестировал его. Он назвал автомобиль «Киберзверем» и высоко оценил его маневренность, скорость и надежность.

Также глава Чечни назвал Маска «великим человеком» и «сильнейшим гением современности».

«Илон, спасибо! Приезжай в Грозный, приму тебя как самого дорогого гостя! Не думаю, что в нашем российском МИДе будут против такой поездки», — написал Кадыров.

Он добавил, что ждет от Маска новых разработок, которые помогут завершить специальную военную операцию (СВО) на Украине.

17 августа Кадыров прокатился на пуленепробиваемом пикапе Tesla Cybertruck в Грозном. По его словам, автомобиль будет отправлен в зону СВО.

До этого стало известно, что производящая бронеавтомобили семейств «Тайфун» и «Ахмат», компания «Ремдизель», собирается выпустить легкий броневик по запросу иностранных заказчиков.

Ранее сообщалось, что в России создадут легкий военный автомобиль «Витязь» для нужд СВО.

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