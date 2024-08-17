Российский Бе-200 задействовали в тушении пожара на юге Турции

Российский самолет-амфибия Бе-200 задействован в тушении крупного лесного пожара в провинции Айдын на юге Турции. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы в эфире телеканала TRT Haber.

«Лесопожарные службы принимают меры для тушения пяти природных пожаров в провинциях Измир, Айдын, Мугла, Маниса и Болу. В провинции Айдын задействован арендованный тяжелый самолет-амфибия Бе-200», — сказал министр.

Отмечается, что Бе-200 способен брать на борт 12 тонн воды. Он очень эффективен при тушении лесных пожаров ввиду высокой водометности, и скорости перемещения.

Турецкие власти отмечают, что в тушении пожаров участвуют 42 вертолета, среди которых 13 – военных, 11 самолетов и 366 наземных средств.

До этого Юмаклы рассказал, что рассматриваются различные версии возникновения пожаров. В настоящее время какой-либо информации о признаках саботажа нет. Министр отметил, что в рамках расследования дел о пожарах, в том числе в Измире, были задержаны шесть человек. Кроме того, еще трое были объявлены в розыск.

До этого сообщалось, что ученые нашли взаимосвязь между лесными пожарами и озоновым слоем.