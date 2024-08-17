В центре Лондона загорелся дворец Сомерсет-хаус

Пожар произошел в историческом дворце Сомерсет-хаус в центре Лондона. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на пожарную службу британской столицы.

В материале отмечается, что огонь охватил крышу здания. На место происшествия уже прибыли сотрудники экстренных служб, всего к ликвидации возгорания привлекли 15 единиц техники и около 100 специалистов.

«На месте происшествия работают бригады из районов Сохо, Доугейт, Ислингтон и близлежащих пожарных частей», — говорится в публикации.

Авторы статьи уточнили, что причина пожара пока не установлена.

По информации журналистов, 17 августа в Сомерсет-хаусе должно было состояться массовое мероприятие. Однако из-за возгорания дворец пришлось закрыть для посетителей.

«Весь персонал и общественность в безопасности, территория закрыта», — подчеркнули в пресс-службе Сомерсет-хауса.

3 августа в Лондоне задержали двоих местных жителей, подозреваемых в поджоге склада. Речь идет о хранилище в районе Лейтон, которое сгорело в марте 2024 года. Объект находился в пользовании украинских компаний Oddisey и Meest UK.

Ранее в элитном районе Лондона из-за пожара в пятиэтажном здании пострадали как минимум 11 человек.