Основательница Wildberries раскрыла причину развода с мужем

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук назвала причину развода с мужем. Об этом стало известно из ее интервью на YouTube-канале Светланы Бондарчук «Света вокруг света».

Предпринимательница рассказала, что любила супруга Владислава Бакальчука, была идеальной женой и проявляла жертвенность в отношениях. Однако в итоге все разладилось.

По словам Татьяны Бакальчук, в семье появилось то, что можно называть «эмоциональными качелями, абьюзивным поведением».

«Было много того, что правильный мужчина не должен позволять себе делать по отношению к жене, детям и матери своей жены», — заявила Бакальчук.

Помимо этого предпринимательница рассказала о бытовых проблемах в семейной жизни. По ее словам, муж часто находился вне дома, в то время как ей приходилось обеспечивать быт и решать семейные проблемы. После очередной ссоры она решила подать на развод, что стало для супруга полной неожиданностью.

«Ни одна уважающая себя женщина не осталась бы после этого в такой семье», — подчеркнула Татьяна Бакальчук.

2 августа сооснователь Wildberries заявил о шансе на сохранение брака с Татьяной Бакальчук. По его словам, можно понять, если заявление о разводе было подано на эмоциях, но этот поступок необходимо совершать в спокойной обстановке, взвешенно.

В начале августа Wildberries завершил объединение с Russ. Процесс слияния начался в июне. Для этого стороны создали совместное предприятие — ООО «РВБ». 65% компании принадлежит ООО «Вайлдберриз», остальные 35% у основного владельца Russ — ООО «Стинн». Цель объединения двух площадок заключается в создании конкурента американскому Amazon и китайской Alibaba. Супруг Бакальчук выступал против слияния, поддержавший его глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял о «рейдерском захвате» бизнеса.

Ранее Бакальчук раскрыла стоимость Wildberries до объединения с Russ.