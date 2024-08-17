В Кузбассе неизвестный догнал на дороге автомобиль и выстрелил водителю в лицо

В Кемеровской области неизвестный догнал на дороге автомобиль и выстрелил водителю в лицо, после чего скрылся. Об этом рассказал подписчик группы «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте».

По словам автора, все случилось на трассе Белово — Кемерово. В машине марки Honda примерно в 20 км от Кемерово ехали два человека, родственник рассказчика сидел за рулем. Внезапно их догнал Volkswagen Tiguan и начал моргать фарами, водитель пропустил его. Тот сначала обогнал, но позже сравнялся с их автомобилем, достал пистолет и выстрелил в водителя.

Пуля разбила стекло и попала в лицо водителю. Сам водитель Volkswagen тут же скрылся с места преступления.

После случившегося пострадавший и его пассажир сразу позвонили в 112 и вызвали полицию. Однако спустя 1,5 часа к ним никто так и не приехал, лишь позвонил участковый и сказал, чтобы те покинули место преступления и ехали в район Новостройки.

«Далее, совместно с дознавателем-женщиной, сотрудники только уточнили ситуацию, но заявления никакого не взяли, только выписали направления на судмедэкспертизу», — рассказал автор.

Самого стрелявшего все еще не нашли.

Ранее в Москве пьяный водитель проломил шлагбаум у жилого дома и открыл стрельбу.