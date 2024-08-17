Многодетная мать получила четыре года тюрьмы за секс с двумя подростками

Жительница канадской провинции Новая Шотландия получила четыре года заключения за совращение и секс с двумя 13-летними мальчиками, происходящее обвиняемая снимала на видео. Об этом сообщает Metro.

36-летняя Натали Харрис признана виновной в совращении двух подростков. Мать шестерых детей познакомилась с одноклассниками своих сыновей, между женщиной и двумя 13-летними подростками завязалась переписка. Спустя некоторое время обвиняемая пригласила мальчиков в гости и занялась с ними сексом в комнате своего сына, снимая происходящее на видео.

Когда ролик распространился по сети и попал в один из школьных чатов, женщину задержали. В ходе расследования в ее телефоне нашли переписку интимного содержания с двумя школьниками. Изначально обвиняемая утверждала, что вступила в интимные отношения с детьми с их согласия, но впоследствии полностью признала свою вину. Приговором суда ей назначено наказание в виде четырех лет заключения.

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