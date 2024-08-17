Рейс из Екатеринбурга в Египет задержали на 16 часов

Рейс авиакомпании AlMasria из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх задерживается на 16 часов. Об этом сообщает портал Tourdom.

Исходя из данных аэропорта Кольцово, самолет должен был вылететь минувшей ночью – в 04:50, но отправится в Египет не ранее 20:45.

Задержка связана с тем, что самолет из Египта в Екатеринбург прилетел поздно. По плану он должен был прибыть в российский город еще в 03:30, сейчас же время прибытия указывают также на 16 часов позже — 19:25.

В минувшую пятницу сообщалось о похожей ситуации в Перми. По расписанию пассажиры должны были отбыть в Египет 16 августа в восемь утра, но сначала вылет отложили на пять часов, а затем вовсе перенесли его на час ночи 17 августа.

До этого в Китае пассажирка задержала рейс на час, отказавшись убирать дорогую сумку под ноги.

Ранее рейс из Петербурга в Калининград попал в грозу и получил многочисленные повреждения.