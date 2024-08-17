Вернувшийся по обмену заключенный назвал страны, из которых США не могут «похитить»

Россиянин Роман Селезнев, который был приговорен в США к 27 годам лишения свободы по делу о кибермошенничестве, заявил, что Вашингтон может «похитить» людей из любой страны, кроме России, Китая, Ирана и КНДР, передает ТАСС.

«Им без разницы на другие страны и на их законодательство. Они могут приехать, нарушить, похитить, что угодно сделать. Как я понимаю, есть только четыре страны, с которыми они не могут так сделать», — сказал он агентству.

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По его словам, у США «руки длинные» — они могут «выловить» любого человека и «будут это по всему миру транслировать, чтобы показать, что не нужно у них воровать деньги».

Селезнев был задержан американскими спецслужбами в международном аэропорту столицы Мальдив Мале в июле 2014 года. После этого его депортировали в США. Он вернулся в Россию в рамках обмена заключенными 1 августа.

До этого он рассказал, что до последнего момента не знал об обмене и считал, что его переводят в другую тюрьму.

Ранее в МИД РФ призвали США навести порядок в тюрьмах после интервью Селезнева.