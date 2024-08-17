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Пьяный россиянин жестоко избил сожительницу, которая не приготовила ужин

Во Владимирской области мужчина напал на сожительницу из-за ужина

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Муроме в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, который жестоко избил свою сожительницу, спасти женщину не удалось. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.

Инцидент произошел в июле 2024 года, семейная пара распивала дома спиртные напитки, между мужчиной и женщиной возникла ссора. Сожитель обвинил свою гражданскую жену в том, что она не приготовила ужин.

Женщина в ответ начала оскорблять мужчину, обвиняемый нанес ей несколько ударов в области живота. Спасти пострадавшую не удалось, в отношении домашнего тирана было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Сочи мужчина избил свою супругу в лифте из-за того, что у нее было недовольное лицо во время отдыха. Инцидент произошел 28 июля в четырехзвездочной гостинице «Атлант», где проживала семейная пара с 14-летним ребенком во время отдыха. Три дня супруги провели мирно, однако на четвертый день мужчина употребил алкоголь, напал на свою супругу в лифте и избил ее. Сообщается, что причиной стало то, что женщина его обзывала и недостаточно наслаждалась отдыхом.

Ранее россиянин избил сожительницу, которая забыла подоить корову.

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