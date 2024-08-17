В Саратовской области шестилетний мальчик провалился в колодец во время прогулки

В Саратовской области устанавливаются обстоятельства травмирования шестилетнего ребенка, мальчик провалился в открытый колодец во время прогулки. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в селе Барановка, шестилетний мальчик во время прогулки провалился в открытый колодец у жилого дома. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, он госпитализирован с травмами.

По факту произошедшего проверку проводит областная прокуратура. Надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства при содержании сетей коммунальной инфраструктуры и установит лицо, ответственное за открытый люк.

До этого сообщалось, что в Беловском районе Курской области школьник сумел вытащить приятеля, который побежал за мячом и провалился в открытый люк. Школьники побежали за помощью, один из ребят остался рядом с другом и решил помочь ему выбраться. Мальчик сумел схватить приятеля за руки и вытянуть на поверхность. Получил ли юный футболист травмы — неизвестно.

Ранее в Казани дети на спор залезли в коллектор и не смогли выбраться.