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В США медведь забрался в палатку туристов и напал на трехлетнего ребенка

Associated Press: в США ребенок выжил после нападения медведя-барибала

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Shutterstock/FOTODOM

В Йеллоустонском национальном парке трехлетняя девочка выжила после нападения черного медведя, хищник пробрался в палатку и набросился на ребенка. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел в туристическом лагере в национальном парке, медведь-барибал проник в палатку и напал на находившуюся внутри трехлетнюю девочку. Ребенок выжил, ее госпитализировали с травмами, подробности о состоянии пострадавшей неизвестны.

После произошедшего палаточный лагерь пришлось эвакуировать, на хищника расставили капканы. Медведя удалось отловить и ликвидировать. На месте палаточного лагеря были обнаружены пищевые отходы и мусор, власти предполагают, что именно это привлекло медведя.

Черный медведь-барибал — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Меньший по размерам, чем другие представители этого семейства, черный медведь — проворный альпинист, хорошо лазает по деревьям, даже в зрелом возрасте. Черные медведи — осторожные животные, с обонянием, более хорошо развитым, чем у других животных его размеров

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Ранее два белых медведя растерзали смотрителя радара в Канаде.

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