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В Петербурге подросток получил химический ожог в автобусе

«78.ru»: в Петербурге подросток попал в больницу с ожогом после поездки в автобусе

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Подросток получил химический ожог бедра после поездки в петербургском автобусе, мальчику потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает «78.ru».

По словам молодого человека, инцидент произошел в автобусе № 97, подросток занял свободное место, проехал несколько остановок и почувствовал жжение в области правого бедра. Дома он увидел на брюках влажное пятно, кожа сильно покраснела. У мальчика поднялась высокая температура, родители обратились за экстренной медицинской помощью.

«Оказалось, что это химический ожог. Пока поставили вторую степень, под подозрением 3А или 3Б — это более глубокие поражения слоев кожи, которые рубцы могут вызвать. Получается, он сел в какую-то химическую жижу», — рассказал отец пострадавшего.

Подростку до сих пор больно сидеть и ходить, любые движения причиняют ему сильную боль. Обстоятельство произошедшего устанавливаются.

Ранее младенец из Ленобласти получил химические ожоги из-за невнимательности матери.

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