Врач назвал симптомы, появляющиеся за несколько недель до инсульта

Внезапная слабость или онемение частей тела могут сигнализировать о приближающемся инсульте еще за несколько недель. Об этом сообщил РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.

По его словам, за несколько недель до инсульта также может двоиться в глазах, внезапно пропадает или ухудшается зрение, появляются затруднения в разговоре. Еще предвестниками могут стать сильная головная боль, головокружение, временная потеря координации и сознания.

Врач отметил, что инсульт обычно случается неожиданно, но появление вышеупомянутых симптомов может стать сигналом о необходимости срочной медицинской помощи.

До этого руководитель сосудистого центра Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России, кандидат медицинских наук Александр Покатилов рассказал, что хотя инфаркт и инсульт всегда происходят внезапно, они никогда не возникают без причины. Но заболевания сердца могут проявляться задолго до приступа, просто их признаки малозаметны. Главный симптом — боль в груди, которая может отдавать в руку, шею, челюсть. Одышка и учащенное сердцебиение, отеки на ногах и головокружение требуют немедленного обращения к врачу.

Ранее врач назвал главный признак рака шейки матки.