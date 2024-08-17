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В Саратовской области ребенок прострелил семилетнему другу сонную артерию

В Саратовской области спасли мальчика с пробитой пулей сонной артерией

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Freepik.com

Врачи областной детской больницы Саратова спасли семилетнего мальчика после выстрела в шею из пневматической винтовки. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Минздрава региона Олег Костин.

Двое приятелей нашли дома пневматическую винтовку, дети играли, в какой-то момент один из мальчиков случайно нажал на курок. Пуля попала в шею его друга, пробила сонную артерию, пищевод и попала в желудок. Пострадавшего экстренно госпитализировали, его состояние медики оценивали как тяжелое. Потребовалась срочная операция.

«Каким-то чудесным образом массивного кровотечения удалось избежать, чтобы не нанести вред головному мозгу, который оставался практически без кровоснабжения, хирурги должны управиться за 20-30 минут. Мы успели», — сообщил порталу «Четвертая власть» заведующий хирургическим отделением больницы Виталий Малюков.

Врачам пришлось ушивать артерию. Металлическая пуля не представляет опасности для здоровья и выйдет из организма мальчика естественным путем.

Ранее в Ингушетии 10-летний мальчик ранил другого в висок, выстрелив из ружья.

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