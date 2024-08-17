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В Аргентине задержали семь человек по обвинению в планировании терактов

Полиция Аргентины задержала семь человек по подозрению в подготовке терактов

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Carl Recine/Reuters

Правоохранительные органы Аргентины задержали семь человек по обвинению в предполагаемой связи с террористической группировкой. Об этом сообщила министр безопасности страны Патрисия Буллрич в социальной сети Х.

«Они планировали теракты в Мендосе», — написала она.

Министр добавила, что в результате восьми обысков федеральная полиция обезвредила опасную организацию. По ее информации, группировка была связана с радикальной исламистской террористической группировкой. Буллрич добавила, что она была выявлена после угроз журналисту еврейского происхождения.

По словам Буллрич, организация использовала социальные сети для распространения «ненавистнических высказываний», а также планов атак. Кроме того, группировка занималась распространением различных материалов террористических группировок, таких как «Исламское государство» (организация запрещена в России) и движение «Талибан» (признаны террористическими организациями и запрещены в РФ)».

До этого власти Аргентины включили ХАМАС в список террористических организаций. Правительство страны «убеждено», что их страна «должна соответствовать западной цивилизации».

Ранее сообщалось, что в России с начала года предотвратили 110 терактов.

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