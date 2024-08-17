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В деле о покушении на Прилепина появился еще один фигурант

Следствие установило еще одного фигуранта в деле о покушении на Прилепина

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Следствие установило еще одного фигуранта дела о покушении на писателя и общественного деятеля Евгения (Захара) Прилепина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что следователи устанавливают причастность и роль каждого, кто причастен к покушению на Прилепина.

«Один из участников организации теракта установлен и уже объявлен в розыск», — поделился источник.

В отношении установленного сообщника и других пособников Пермякова материалы дела выделены в отдельное производство.

До этого генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело участника покушения на Захара Прилепина.

6 мая прошлого года произошел взрыв в машине, в которой писатель Захар Прилепин ехал с Александром Шубиным в Нижегородской области.

Писателя госпитализировали, ему провели несколько операций. Позже сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля. Следственный комитет РФ квалифицировал произошедшее как теракт.

Ранее второй Западный окружной военный суд получил дело гражданина Украины Александра Пермякова, который обвиняется в участии в покушении на писателя Захара Прилепина.

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