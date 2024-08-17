Энергоаварию в Приморье расследует Ростехнадзор

Исполняющая обязанности министра энергетики Приморья Елена Шиш заявила, что энергетическую аварию в крае будет расследовать Ростехнадзор. Об этом сообщает РИА Новости.

«Создана комиссия по расследованию аварии (на сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС. — «Газета.Ru») Дальневосточного управления Ростехнадзора города Хабаровска», — поделилась Шиш.

До этого «Примводоканал» сообщал, что водоснабжение восстановлено в большей части Владивостока, полностью подать воду в городе планируют в ближайшее время. На водных насосных станциях «Голдобина» и «Некрасовская» электроснабжение было восстановлено 17 августа в 05:00 часов (22:00 мск).

16 августа в Приморском крае произошло массовое отключение электроэнергии. Проблемы с электричеством затронули Владивосток, Артем, а также Находку и другие населенные пункты. Все медицинские учреждения в зоне отключения переведены на резервные источники питания.

Ранее эксперт назвал главную проблему энергосистемы Приморья.