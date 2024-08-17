В Германии необходимо создать комиссию по расследованию подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» с целью выявления роли правительства Германии в инциденте. Об этом заявила депутат Бундестага Сара Вагенкнехт, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость», передаетРИА Новости.

«Нам нужна комиссия по расследованию в Бундестаге, чтобы выяснить роль правительства ФРГ. Что и в какой момент знали немецкие власти и представители правительства?» — заявила парламентарий.

Вагенкнехт добавила, что в случае, если окажется, что власти ФРГ имели какую-либо информацию о плане нападения, то будет создан «скандал века» в немецкой политике.

Депутат Бундестага подчеркнула, что подрыв «Северного потока» был террористической атакой на немецкое энергоснабжение. Из-за того, что правительство Германии «до сих пор ничего не предприняло» для прояснения ситуации, только усиливает подозрения в причастности немецкого правительства.

Среди прочего Вагенкнехт указала, что Германии вместо того, чтобы продолжать требовать от немецких налогоплательщиков финансирования украинского госбюджета, поставок оружия, следует «поговорить о возмещении ущерба».

До этого газета сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва газопроводов. Операция планировалась с использованием небольшой яхты, а также нескольких дайверов, среди которых обязательно должна была быть женщина, чтобы отвлечь внимание.

Ранее в Нидерландах призвали к дебатам из-за роли Киева в подрыве «Северных потоков».