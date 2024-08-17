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В Москве задержали художника, расклеившего карикатуры на западных политиков в Музее Победы

Художника задержали в Музее Победы в Москве из-за карикатур на западных политиков

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Телеграм-канал Сапа

В Москве задержали художника, который расклеивал карикатуры на западных политиков в Музее Победы на Поклонной горе. Об этом пишет «Сапа».

По данным Telegram-канала, карикатурист Роман Яковлев пришел в музей, чтобы прорекламировать собственное творчество. Вместе с другом он стал клеить на колонны картинки с изображением Джо Байдена, Джен Псаки, Эмманюэля Макрона и Олафа Шольца. К голове каждого политика художник пририсовал пистолет, а также дополнил работу стихами собственного сочинения.

Перфоманс привлек внимание охраны, на место были вызваны полицейские. Яковлева задержали и отвезли в отдел внутренних дел, где ему пришлось дать объяснения. Мужчина заявил, что идея для этой «патриотической» серии карикатур появилась у него, когда он отбывал срок.

«Основная идея проекта — это обороноспособность нашей страны. Разглядеть там пропаганду насилия или призыв к насилию невозможно. Материал картины нанесен на сами картины, чтобы шанса ни у кого не было сделать из этого что-то неприемлемое или неподобающее», — отметил Яковлев.

По словам художника, перед акцией в Музее Победы он планировал организовать персональную выставку и даже обращался в Минкультуры, но ответа не дождался и решил действовать сам. После выхода из полицейского участка Яковлев написал пост, в котором сообщил, что готов расстаться со скандальными картинами и уже занимается организацией аукциона. Торги за каждую из работ начнутся с 3 млн рублей.

Ранее на Красной площади задержали москвича, который читал молитвы и приставал к прохожим.

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