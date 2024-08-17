Сотрудница пункта выдачи полгода забирала себе все товары, от которых отказывались клиенты

В Тверской области сотрудница пункта выдачи оформляла отказы и оставляла вещи себе. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По данным ведомства, с сентября 2023 года по март 2024 года 20-летняя девушка, будучи сотрудницей ПВЗ, делала заказы со своего аккаунта. Когда товар приходил в пункт выдачи, она оформляла на него отказ, однако вместо того, чтобы отправить вещь на склад, оставляла ее себе.

«Так же она поступала и с посылками, от которых отказывались клиенты. Среди товаров, которыми обзавелась предприимчивая работница, одеяло, кроссовки, зимнее пальто, бижутерия, парик, спортивный костюм и другая одежда, поилка для хомяка и даже книга по правилам дорожного движения для начинающих», — говорится в сообщении.

За полгода с небольшим фигурантка обворовала маркетплейс на 103 тыс. рублей. Часть ущерба девушка уже возместила. Следствие по делу продолжается.

Ранее молодые люди воровали вещи из ПВЗ, выдавая себя за курьеров, и отдавали их в детский дом.