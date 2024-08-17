Россиянам рассказали, какое должно быть расстояние от забора до построек на участке

Согласно нормам, жилой дом должен располагаться не ближе 3 метров от забора. Это расстояние обусловлено необходимостью обеспечить достаточный доступ света и воздуха, а также соблюсти противопожарные нормы. Об этом «Газете.Ru» рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

«Эта информация крайне важна для владельцев дачных и приусадебных участков, поскольку соблюдение норм не только обеспечивает комфортное проживание, но и помогает избежать конфликтов с соседями и проблем с надзорными органами», — пояснил он.

Интересно, что для бани, гаража и сарая минимальное расстояние составляет всего 1 метр. Это объясняется их вспомогательным характером и меньшими размерами по сравнению с жилым домом.

«Особое внимание уделяется расположению деревьев. Большое дерево должно находиться на расстоянии не менее 4 метров от забора, что связано с возможным разрастанием корневой системы и кроны. Для малого дерева это расстояние сокращается до 2 метров, а для куста — до 1 метра», — рассказал парламентарий.

Также, водоем рекомендуется размещать на расстоянии 3 метров от забора. Это связано с необходимостью предотвратить подтопление соседних участков и обеспечить устойчивость грунта.

«Отдельного внимания заслуживает расположение хозяйственных построек. Так, курятник должен находиться на расстоянии 4 метров от забора, что обусловлено санитарно-гигиеническими нормами и заботой о комфорте соседей. А вот туалет можно разместить на расстоянии 1 метра от границы участка, что, впрочем, может вызвать вопросы с точки зрения удобства и эстетики», — подчеркнул Гаврилов.

По его словам, важно понимать, что указанные нормы могут варьироваться в зависимости от региона и конкретного населенного пункта. Местные власти имеют право устанавливать свои требования, учитывающие особенности климата, рельефа и исторически сложившейся застройки. Поэтому перед началом строительства или реконструкции рекомендуется ознакомиться с местными правилами землепользования и застройки.

«Соблюдение этих норм не только обеспечивает законность построек, но и способствует созданию гармоничного и комфортного пространства на участке. Правильное расположение объектов позволяет эффективно использовать территорию, сохраняя при этом добрососедские отношения и соблюдая интересы всех владельцев смежных участков», — резюмировал депутат.

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