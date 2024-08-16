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Стало известно об издевательствах над Красиковым в немецкой тюрьме

Селезнев: Красикова держали в одиночной камере 5 лет без права общения с родными

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Вернувшийся в Россию после 10 лет в американской колонии Роман Селезнев рассказал об издевательствах над другим бывшим заключенным Вадимом Красиковым в немецкой тюрьме. О злоключениях Красикова он поведал в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам Селезнева, Красиков пробыл в тюрьме 5 лет, и все эти годы он провел в одиночной камере, ему не давали общаться даже с родными.

«Пять лет в одиночке — можно сойти с ума. Просто оттого, что разговаривать не с кем, кроме надзирателей, и разрешают тебе погулять всего 15 минут закованным по клетке. То есть он даже солнца не видел!» – подчеркнул Селезнев.

Он отметил, что издевательства над Красиковым продолжались до самого освобождения. По словам Селезнева, даже на обмен представители немецкой стороны привезли его в цепях и в шлеме, обмотанном изолентой.

Вадим Красиков — центральная фигура обмена, был приговорен к пожизненному заключению. Германия отдала Красикова с большой неохотой.

Ранее вернувшийся в РФ по обмену Селезнев рассказал, что в США его хотели отравить таблетками.

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