В Москве пьяный водитель проломил шлагбаум у жилого дома и открыл стрельбу

ГУ МВД России по г. СПб и ЛО/VK

Пьяный водитель внедорожника Ford снес шлагбаум и открыл стрельбу около жилого дома на Коровинском шоссе в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, стрельба произошла во дворе многоэтажки около 20:20 мск. Водитель на Ford Explorer остановился около шлагбаума, после чего протаранил его и начал стрелять в воздух.

Информации о пострадавших пока нет. Также неизвестно, из какого оружия был открыт огонь — боевого или травматического. Жители дома, услышав выстрелы, вызвали полицейских. Пьяного дебошира уже задержали. Его заковали в наручники и отправили в отделение.

Сегодня в Москве водители устроили перестрелку после дорожной аварии. В ситуацию вовремя вмешались сотрудники ДПС. Сейчас полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего.

До этого в Челябинске местные жители рассказали о разборках со стрельбой в одном из дворов города, в которых участвовали десятки молодых людей.

Ранее петербурженка с пулей в бедре после тусовки в клубе обратилась в больницу.