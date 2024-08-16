Педофил познакомился с девочкой в Telegram и подарил ей телефон, чтобы продолжить общение

Судимый за педофилию житель Петербурга нашел новую жертву и попался правоохранителям. Об этом сообщает «Фонтанка».

На днях отец 13-летней школьницы узнал о том, что она уже некоторое время переписывается со взрослым мужчиной. Также выяснилось, что его дочь встречалась со знакомым из Telegram на детской площадке. 1 августа тот подарил ей Xiaomi Redmi Note 8, так как боялся, что родители девочки могут проверять ее личный телефон.

14 августа в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали, им оказался 33-летний местный житель, состоящий под административным надзором. Впервые за развратные действия его осудили еще в 2015 году, а в 2017-ом мужчина был признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера. Тогда из-за устойчивой тяги к несовершеннолетним осужденного отправили на принудительное лечение.

Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания.

Ранее в Екатеринбурге прохожие задержали мужчину, пристававшего к ребенку на детской площадке.