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После ночной атаки в Керчи признали угрозу ЧС муниципального уровня

В Керчи признали угрозу ЧС муниципального уровня из-за ракетной атаки ВСУ

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Телеграм-канал «Осторожно, новости»

Угрозу чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального уровня реагирования объявили в власти после ночной ракетной атаки. Об этом сообщила администрация города в Telegram-канале.

Решение приняли на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В сообщении не уточнили данные о возможных повреждениях или ущербе от ракетной атаки. Но власти пообещали провести обследование и ремонт, из-за чего ограничат движение на участке улицы Советской. Кроме того, для жителей центра города организуют подвоз воды.

В пятницу, 16 августа, стало известно, что почти 2 тыс. машин скопилось в очередях у Крымского моста с обеих сторон.

В 3:15 по московскому времени движение автомобилей через переправу было остановлено. Всю ночь машины стояли в очереди со стороны Тамани, ожидая досмотра перед въездом на переправу. Со стороны Керчи перед пунктом досмотра не было очереди.

Ранее туристы жаловались на огромную пробку при въезде в Крым по мосту.

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