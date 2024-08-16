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В «Единой России» выразили соболезнования родным погибших в Курской области волонтеров

Врио секретаря генсовета ЕР Якушев отметил смелость погибших волонтеров

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Пресс-служба Молодежного крыла Народного фронта

Волонтеры «Народного фронта» Николай Ковалев и Давид Соколов, погибшие в Курской области при эвакуации жителей из зоны обстрелов ВСУ, не боялись никаких трудностей и до последнего делали то, что считали своим истинным долгом. Об этом в Теlegram-канале партии написал врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Он отметил, что активисты общественного движения Николай Ковалев и Давид Соколов оказывали помощь жителям Донбасса, а затем поехали в Курскую область, поскольку считали своим долгом помогать людям.

«Вместе с десятками таких же молодых ребят со всей страны они приехали по зову души туда, где сейчас больше всего нужны», — заявил Якушев.

Он подчеркнул, что об активистах тепло отзываются добрые друзья и коллеги.

«От лица всей команды Единой России приносим глубокие соболезнования родным и близким ребят. Вечная память», — написал Якушев.

известно

Ранее стало известно о том, что два активиста «Народного фронта» погибли при атаке ВСУ на Курскую область.

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