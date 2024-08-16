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В ФРГ более 30 часов тушат пожар на складе завода

Bild: в Германии более 30 часов горит склад ThyssenKrupp

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Depositphotos

Порядка 200 пожарных и спасателей на протяжении 30 часов пытаются потушить пожар в складском помещении производителя стали Thyssenkrupp. Об этом сообщает газета Bild.

По информации издания, пожар начался в 05:00 (06:00 по мск) 15 августа недалеко от города Фельклинген. На протяжении этого времени специалисты экстренных служб посменно выезжали на место происшествия. На текущий момент облако дыма от огня достигло города Саарбрюккен, который расположен в 15 километрах от очага возгорания.

В результате возгорания склад частично обрушился. В помещении хранились пластмассы и солнечные батареи. Причина пожара уточняется. По словам очевидцев, огонь начал распространяться с площадки, расположенной перед складом.

До этого в Эстонии произошел взрыв на химическом заводе. В результате загорелись автомобиль и помещение. По данным портала Baltnews, пострадал один человек. Его доставили в больницу с ожогами.

Ранее в Аргентине учебный самолет врезался в кислородный завод.

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